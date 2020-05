Bollono in pentole molte novità in casa Realme. Sia per il prossimo lancio della serie Realme X3, con un portentoso modello Super Zoom 60x, che di un battery phone da 6000 mAh. Adesso è il turno di Realme Narzo 10, nuova serie che va ad arricchire il già nutrito catalogo e che potrebbe presto ricevere anche un top di gamma. Per il momento, però, questa famiglia si limita ad aggiungere due nuovi componenti alle fasce più modeste, comprendendo anche l'entry-level Realme Narzo 10A.

LEGGI ANCHE:

Realme festeggia il suo secondo compleanno: ne ha fatta di strada!

Realme Narzo 10 è ufficiale: tutto quello che devi sapere

Sia Realme Narzo 10 che Narzo 10A si basano su piattaforma MediaTek, più precisamente Helio G80 ed Helio G70. A livello dimensionale ci troviamo di fronte a due smartphone pressoché identici, con una diagonale da 6.5″ HD+ ed una batteria da 5000 mAh con ricarica via USB Type-C. A differenziarli ci sono le finiture, con colorazioni e texture più particolari per il modello di punta fra i due. Cambiano anche i tagli di memoria, da 4/128 GB per il primo e 3/32 GB per il secondo.

Chiaramente il comparto fotografico è la componente che più li distacca, con una quad camera da 48+8+2+2 MP comprensiva di grandangolo, macro e Ritratto su Narzo 10. Su Narzo 10A c'è una tripla cam da 12+2+2 MP priva del grandangolo. La selfie camera è racchiusa in un notch a goccia su ambedue, seppur con sensore da 16 MP su Narzo 10 e 5 MP su Narzo 10A.

Realme Narzo 10 – Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e protezione Gorilla Glass 3;

(1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e protezione Gorilla Glass 3; dimensioni di 164.4 x 75.4 x 9 mm per 199 g;

colorazioni That Green e That White

processore octa-core MediaTek Helio G80 ;

; GPU ARM Mali-G52;

4 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage;

di storage; quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.8-2.3-2.4-2.4, grandangolo a 119°, macro e lente Ritratto, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8-2.3-2.4-2.4, grandangolo a 119°, macro e lente Ritratto, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou e USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica a 18W;

con ricarica a 18W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme Narzo 10A – Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e protezione Gorilla Glass;

(1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e protezione Gorilla Glass; dimensioni di 164.4 x 75 x 8.95 mm per 195 g;

colorazioni So Blue e So White;

processore octa-core MediaTek Helio G70 ;

; GPU ARM Mali-G52;

3 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 32 GB di storage espandibile via microSD fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; tripla fotocamera da 12+2+2 MP f/1.8 con macro e lente Ritratto, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8 con macro e lente Ritratto, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 5 MP f/2.4;

f/2.4; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C e mini-jack;

batteria da 5000 mAh con ricarica a 10W;

con ricarica a 10W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Prezzo e data

Disponibili in India a partire dal 12 maggio, i prezzi a cui saranno venduti ammontano a 11.999 rupie (146€) per Realme Narzo 10 e 8.499 rupie (103€) per Narzo 10A.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu