Realme Narzo 10, nuova data a Maggio: sarà la volta buona?

Dopo lo stop all'evento di lancio a causa dell'emergenza Coronavirus (e del blocco imposto dal governo indiano), finalmente la compagnia asiatica è nelle condizioni di presentare la sua nuova serie di dispositivi dedicati alla fascia media. Realme Narzo 10 e Narzo 10A hanno una nuova data di uscita, annunciata tramite i canali social poche ore fa.

Get ready to #FeelThePower.

Unleashing the bold and the unique, #realmeNarzo10 and #realmeNarzo10A!

Launching at 12:30 PM, 11th May on our official channels.

Know more: https://t.co/hQGc0tJYkA pic.twitter.com/BiPjOCI5fs

— realme (@realmemobiles) May 7, 2020