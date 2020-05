Realme Link si aggiorna alla versione 1.1.65, in vista di Realme Watch

L'ecosistema di Realme è in continuo aggiornamento. Uno degli elementi che si rivela più utile è sicuramente l'app Realme Link (che vi abbiamo presentato qui), che permette la gestione dei dispositivi connessi al proprio smartphone. Dopo aver svelato il nuovo Watch sul proprio sito ufficiale, l'applicazione ha ricevuto un update che porta la scansione del codice per il pairing proprio con il nuovo dispositivo.

Realme Link 1.1.65: ecco le novità del nuovo aggiornamento

Andando a spulciare il changelog dell'ultimo aggiornamento 1.1.65 dell'app Realme Link, leggiamo l'aggiunta la scansione del codice di abbinamento tra smartwatch e smartphone. Inoltre, arriva il supporto a nuovi metodi di controllo dei device, come già succede per le Realme Buds Air e Band. Infine, migliorata l'ottimizzazione delle funzioni già presenti. Aggiunto – per concludere – il supporto al feedback degli utenti.

L'aggiornamento non è ancora disponibile per tutti, ma è possibile che lo diventi non appena verrà presentato ufficialmente il nuovo Realme Watch, il prossimo 25 maggio, dove scopriremo il prezzo e la disponibilità del primo smartwatch del brand, oltre ad altri nuovi prodotti. Ricordiamo che l'app è scaricabile solo da Google Play Store.

