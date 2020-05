Realme Buds Q: altre cuffie TWS low-cost in arrivo

Anche se nasce come sub-brand, le intenzioni di Realme sono decisamente serie. Non solo la società ha debuttato in Europa poco dopo la sua inaugurazione, ma si appresta ad inondare di prodotti il mercato. La volontà è quella di creare un vero e proprio ecosistema dove siano toccati quanti più settori possibile e l'evento del 25 maggio porterà in questa direzione. Fra i protagonisti avremo Realme Smart TV e Realme Watch, due dispositivi inediti e che renderanno la proposta ancora più completa. Ci saranno novità anche per le cuffie TWS, alle quali si dovrebbero aggiungere le inedite Realme Buds Q.

Potreste pensarvi che ci stiamo confondendo con le Realme Buds Air Neo, ma in realtà staremmo parlando di due modelli distinti. D'altronde il produttore ha già dimostrato le sue velleità “asiatiche”, con la necessità di lanciare tanti modelli più disparati per tutte le tasche. Di recente abbiamo recensito le Buds Air, così come le cablate Buds 2, senza contare che fra non molto dovrebbero arrivare anche le Buds Wireless Pro.

Cosa cambierà fra Realme Buds Air Neo e Realme Buds Q, quindi, dato che per entrambi si fa riferimento a cuffie TWS economiche? Siglate come Realme RMA215, non si sa ancora molto su di esse, se non che dovrebbero essere un modello ancora più modesto, pur mantenendo la natura TWS. Non ci resta che aspettare il 25 maggio per scoprire quello che Realme sta preparando.

