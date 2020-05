Realme Buds Q nelle prime immagini: cuffie TWS a soli 20€

Il prossimo 25 Maggio la compagnia asiatica terrà un evento in grande stile, durante il quale sarà presentata una vera e propria valanga di prodotti. Tra smartphone conosciuti ed altri avvolti nel mistero, spuntano anche le nuove cuffie TWS targate Realme. Oltre alle Buds Air Neo, infatti, l'azienda ha confermato tramite un poster ufficiale il debutto delle Realme Buds Q, una soluzione decisamente più compatta.

Aggiornamento 29/05: l'ultimo teaser Realme ci anticipa quale sarà la fascia di prezzo delle cuffie. Lo trovate a fine articolo.

Realme Buds Q pronte al lancio: ancora cuffie TWS per l'evento del 25 Maggio

Infatti, in questo caso – come mostrato dalle immagini ufficiali – si tratterà di cuffie TWS in-ear dalle dimensioni contenute, in stile Xiaomi AirDots. In realtà le Realme Buds Q hanno già fatto capolino in alcune indiscrezioni precedenti, ma ora arriva la conferma: le nuove cuffie debutteranno il 25 Maggio, insieme al resto dei prodotti in arrivo. L'annuncio è arrivato tramite il social Weibo, come di consueto per il brand.

La nuova soluzione TWS – secondo quanto riportato dalla stessa Realme – è stata progettata dall'artista francese José Lévy, presente nell'immagine in alto. Al momento mancano dettagli sulle specifiche di Realme Buds Q. Per saperne di più dovremo necessariamente attendere l'evento di lunedì, a meno che non arrivi qualche nuova conferma o indiscrezione nel corso dei prossimi giorni.

Aggiornamento 29/05

Con l'ultimo tweet, il CMO Francis Wang ha voluto rimarcare le specifiche delle neo-arrivate Realme Buds Air Neo. Ma se preferissimo cuffie TWS sotto le 2.000 rupie, ovvero meno di 23€, dovremo aspettare l'arrivo delle Realme Buds Q.

#BudsAirNeo brings features like Super Low Lantency, 13mm big bass, 10m wireless range, standing at the best choice below 3k. Still looking for TrueWiless below 2k? #realmeBudsQ coming soon. pic.twitter.com/A2f5mb9MlH — Francis Wang (@FrancisRealme) May 29, 2020

