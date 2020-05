Realme Buds Air Neo: nuove cuffie TWS più economiche

È ormai chiaro che il 25 maggio ci saranno molte novità in arrivo in casa Realme. A guidare l'evento ci sarà quello che potrebbe proporsi come Realme X50 Pro Gaming Edition e/o l'atteso Realme X3 Super Zoom. C'è ancora un po' di confusione sugli smartphone che saranno presentati, mentre gli accessori si stanno delineando con più certezza. Per esempio le Realme Buds Air Neo, cuffie di cui sono state appena pubblicate in anteprima le immagini ufficiose.

Le Realme Buds Air Neo abbasseranno la soglia del prezzo per le cuffie TWS

Come indica l'appellativo utilizzato, le Realme Buds Air Neo saranno un modello che andrà ad affiancarsi a quello già esistente, disponibili anche in Italia. Le nuove cuffie TWS riprendono pari pari l'estetica adottata con la versione principale, ridimensionando alcune delle caratteristiche tecniche. Forse vi ricordate che erano già spuntate in rete sul banco di un ente certificativo, mentre adesso siamo prossimo al lancio.

Molto simili alle AirPods di Apple, le Realme Buds Air Neo non adottano uno stile in-ear, per la comodità di tutti coloro che le trovano troppo ingombranti. Probabilmente la qualità audio non sarà delle migliori, così come il comparto di ricarica, affidandosi unicamente alla tipologia cablata via microUSB. Niente porta USB Type-C, quindi, così come niente ricarica wireless, in modo da mantenere i costi più bassi possibile.

Oltre alle cuffie, all'evento del 25 maggio dovrebbero esserci anche prodotti più incisivi, a partire dalla Realme TV passando per Realme Watch.

