Realme Buds Air Neo, Power Bank 2 e SoundBar: nuovi prodotti per tutti

Si era parlato di 8 nuovi prodotti in casa Realme e così è stato. Inizialmente abbiamo assistito alla presentazione di X3 SuperZoom e X50 Pro Player Edition in ambito smartphone, assieme ai quali sono stati lanciati Realme Watch e Realme Smart TV. A completare l'ecosistema ci pensano anche le Realme Buds Air Neo, oltre alla nuova Realme Power Bank 2 e alla futura Realme SoundBar.

Realme lancia anche nuove cuffie, powerbank e sta preparando una soundbar

Realme Buds Air Neo

Le Realme Buds Air Neo si pongono come la nuova soluzione in ambito cuffie true wireless, come gli altri modelli della serie Buds Air. Fondamentalmente si tratta di una versione più budget-friendly, per quanto sempre basate sullo standard Bluetooth 5.0. Supportano anche la funzione Google Fast Pair Service e c'è anche il chipset dedicato Realme R1 ad alimentarle. Integrano driver da 13 mm per la propagazione audio ed una batteria che consente un'autonomia di circa 3 ore che arrivano a 17 tramite i cicli di ricarica della dock di trasporto.

Possono essere abbinate allo smartphone tramite app Realme Link e i controlli touch permettono anche di attivare il Google Assistant (sui dispositivi Android). Hanno anche una modalità Gaming a bassa latenza a 119.2 ms, riducendo così il lag fino al 51%. Per finire, sono cuffie con certificazione IPX4.

Disponibili nelle colorazioni Pop White, Punk Green e Rock Red, le Realme Buds Air Neo vengono vendute a 2.999 rupie, circa 36€. A questo punto ci manca soltanto di scoprire le prossime Realme Buds Q.

Realme Power Bank 2

Realme ha ben pensato di presentare anche la nuova Realme Power Bank 2, una riedizione della batteria portatile dell'azienda di derivazione OPPO. Con un amperaggio di 10.000 mAh, la scocca è composta da migliaia di micro-strisce, utilizzate per migliorarne il grip e renderlo più confortevole. Il reparto I/O offre la ricarica rapida a 18W sia tramite porta USB Type-C che Full Size. Oltre al tasto d'accensione ci sono anche 4 LED che indicano lo stato della carica residua della powerbank.

La potenza offerta permette di caricare più di 45 volte il Realme Watch e più di 15 volte le succitate Buds Air Neo. C'è anche una modalità a basso voltaggio per non sovralimentare i dispositivi AIoT, oltre ad un circuito di protezione a 13 livelli. In confezione viene fornito anche un cavo 2-in-1 che permette di caricare smartphone sia con USB Type-C che microUSB.

La Realme Power Bank 2 viene venduta al costo di 999 rupie, circa 12€.

Realme SoundBar

Concludiamo con un prodotto annunciato ma non ancora ufficiale, una soundbar che andrà ad affiancarsi alla nuova Realme Smart TV. Per il momento sappiamo soltanto che avrà una potenza di 100W, con l'ausilio di una barra a 5 speaker ed un subwoofer dedicato.

