Il 25 maggio ci sarà per Realme un evento a tutto tondo. Se in Cina arriverà il nuovo X50 Pro Player Edition, in India verranno presentate le nuove TWS Realme Buds Air Neo (di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi), come confermato dal CEO dell'azienda.

We have achieved the 1 Million Units milestone for smart audio AIoT products.

And now with the #realmeBudsAirNeo we are planning to bring a lifestyle change for the youth of today.

Watch the unveiling at 12:30PM, 25th May.-#TrueWireless #RealChoice pic.twitter.com/p8eFnaOZBr

— Madhav @Office in action (@MadhavSheth1) May 21, 2020