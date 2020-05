Realme brevetta un nuovo design per i propri smartphone

Pur nascendo come umile sub-brand, Realme sta dimostrando di avere una marcia in più. Fra tutti quelli nati di recente, per esempio iQOO, la costola di OPPO si è mossa in maniera animata, riscuotendo successo anche in Europa. Questa vivacità si sta manifestando anche sotto il profilo produttivo, con una discreta varietà nella proposta e nell'estetica utilizzata. Basti vedere le particolari finiture adottate su Realme Narzo e la serie 6, per non parlare delle bizzarre Master Edition.

Un nuovo brevetto Realme anticipa una nuova linea estetica da smartphone

Sicuramente Realme ha scelto colorazioni e finiture atipiche per i propri smartphone, ma non si può dire lo stesso per le forme geometriche. Buona parte degli smartphone finora lanciati da Realme hanno tutti le stesse linee, fra notch, display forati e fotocamere a semaforo. Resta comunque una volontà di innovare sotto questo profilo: lo testimonia il brevetto delle scorse settimane.

A questo se ne aggiunge adesso un altro, con forme ancora diverse dal precedente. Non tanto sul davanti, dove troviamo il classico notch a goccia, quanto sul posteriore, dove spicca la fotocamera orizzontale. Vediamo una quad camera in stile Samsung ed LG, contraddistinta dal flash LED centrale e dal caratteristico cerchio giallo attorno al sensore primario. Chissà se lo vedremo effettivamente su uno smartphone di prossima fattura, sicuramente sarebbe una piccola svecchiata al look medio attuale.

