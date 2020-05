Realme sta preparando un battery phone da 6000 mAh

Realme ha da poco spento le sue due prime candeline: è cresciuta non poco in questo biennio, forte anche dell'egida di mamma OPPO. Nato come sub-brand, si sta rendendo sempre più indipendente, grazie anche ad un'espansione occidentale che apre all'azienda nuovi orizzonti. Nell'arco di poco tempo il catalogo sta divenendo piuttosto ricco, anche di accessori quali smartwatch, smartband e cuffie TWS. Ma anche e soprattutto di smartphone, passando da “soli” 5 modelli nel 2018 a quasi 20 nel 2019. E il trend nel 2020 sembra il medesimo, con 8 modelli già presentati in giro per il mondo.

An upcoming #Realme smartphone makes use of a massive 6000mAh battery. pic.twitter.com/WyanMAB8Ly — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) May 5, 2020

Nel mentre attendiamo di scoprire ufficialmente come sarà Realme X3 Super Zoom, in ballo ci sarebbe anche un dispositivo meno pregiato ma più concreto. Non c'è ancora un nome che lo contraddistingua, ma soltanto una specifica tecnica: la batteria. Le prime segnalazioni in rete parlano di una corposa unità da 6000 mAh. Un amperaggio ancora inesplorato per il produttore e che di recente abbiamo visto esclusivamente adottato da Samsung.

Un tempo numeri del genere avrebbero fatto gridare quasi al miracolo, quando gli smartphone montavano unità che difficilmente si avvicinavano ai 4000 mAh. Ad oggi la situazione è ben diversa e difficilmente si scende sotto a questo livello, vista la componentistica più energivora. Dubitiamo che questo nuovo Realme monterà specifiche come Snapdragon 865 e supporto 5G, anche se mai dire mai.

