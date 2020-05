Realme e Arena of Valor insieme per un’esperienza gaming appagante

Da quando è arrivata alle nostre latitudini, Realme si sta distinguendo per performance e qualità dei propri dispositivi, con l'aggiunta di un prezzo davvero competitivo. L'ultimo arrivato sul mercato italiano, il Realme 6 (che abbiamo recensito), è un dispositivo dalle buone prestazioni e dall'anima votata al gaming (seppur non in forma estrema). Grazie al suo display 90 Hz ed al processore Mediatek Helio G90T, l'esperienza di gioco si rivela appagante sotto molti aspetti. Proprio per questo, per migliorare ulteriormente tale esperienza, l'azienda ha stretto un'importante partnership con Tencent e TiMi Studios, dedicata al MOBA Arena of Valor. Di seguito le dichiarazioni della co-partnership.

Realme 6 e Arena of Valor, gaming al potere!

Ad avvalorare la partnership di co-marketing che i due brand hanno effettuato, arrivano le parole dei due Direttori Commerciali, Levi Li e Vincent Gao.

Queste le dichiarazioni di Levi Li, Direttore di Realme Europa: “Realme 6 è il perfetto connubio per l'attuale mercato del mobile gaming, motivo per cui la nostra partnership con Arena of Valor rappresenta una grande opportunità“. Ed aggiunge: “Realme 6 con i suoi 90Hz e processore Helio G90T risulta la migliore scelta per il gaming nella sua fascia di prezzo“.

Parole concordi arrivano quindi da Vincent Gao, Direttore Commerciale TiMi Studios: “Arena of Valor ha fissato un alto standard per il gaming mobile in termini di qualità ed esperienza di gioco. La nuova serie Realme 6, che eredita le eccezionali performance e display di Realme, si dimostra un partner perfetto per Arena of Valor“.

Ricordiamo che Arena of Valor è disponibile su Google Play Store e conta più di 200 milioni di download in 149 paesi, diventando il primo MOBA pensato per il mobile gaming al mondo. Realme 6 invece, è ad oggi lo smartphone più venduto su Amazon Spagna nel 2020, segno che il lavoro dell'azienda sta portando importanti frutti.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu