Sul palcoscenico di presentazione di Realme X3 SuperZoom ad essere lanciato è stato anche il nuovo Realme 6s. Possiamo considerarla a tutti gli effetti una riedizione del già esistente Realme 6, con cui condivide buona parte delle specifiche. Dalla serie principale eredita una componente chiave, se si considera la fascia mid-range, ovvero lo schermo a 90 Hz, ma non solo.

LEGGI ANCHE:

Confronto POCO F2 Pro vs Realme X50 Pro 5G: tutte le differenze

Realme 6s ufficiale: tutto quello che devi sapere

Ad un primo sguardo, Realme 6s sembra in tutto e per tutto Realme 6. Davanti troviamo uno schermo LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, protetto da un vetro Gorilla Glass. Non soltanto il display occupa il 90,5% dello spazio frontale, grazie anche al foro in alto a sinistra, ma utilizza un refresh rate a 90 Hz. Il software è incaricato di gestirlo in maniera intelligente, switchando ai meno energivori 60 Hz nel caso sia necessario. Il suddetto foro contiene una selfie camera da 16 MP, con funzionalità quali HDR automatico, modalità Ritratto, Nightscape, AI Beauty e Slow-Motion a 120 fps.

Per ciò che concerne la fotocamera principale, dietro è collocata una quad camera in verticale, composta da sensori da 48+8+2+2 MP. Il primario sfrutta la tecnica del Pixel Binning per ottenere foto più nitide in situazione notturna, mentre il secondario è un grandangolo. Gli altri due sensori sono una lente B&W ed un macro. Il comparto comprende features quali la modalità Super Nightscape 2.0, Chroma Boost, stabilizzazione UIS e registrazione video 4K.

All'interno di Realme 6s c'è lo stesso chipset del modello principale, ovvero l'Helio G90T di MediaTek. Con processo produttivo a 12 nm, il SoC ha una CPU octa-core (2 x 2,05 A76 + 6 x 2,0 GHz A55) ed una GUP Mali-G76 MC4. A queste componenti sono associati 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è un'unità a 4.300 mAh, in grado di ricaricarsi rapidamente in soli 55 minuti grazie alla ricarica Dart a 30W. Altre specifiche di Realme 6s comprendono l'NFC multi-funzione, per i pagamenti in mobilità, ed un sensore d'impronte laterale.

Prezzo e data

Realme 6s verrà venduto in Europa al costo di 199.99€ nell'unica versione da 4/64 GB, nelle colorazioni Eclipse Black e Lunar White. I preordini partono oggi, con spedizioni dal 2 giugno, tramite lo store ufficiale Realme.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu