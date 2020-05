Realme 6 Pro debutta su Amazon con spedizione Prime

Il debutto dei nuovi Realme 6 Pro e X50 Pro 5G è atteso per il 12 Maggio come da copione: nonostante ciò il medio di gamma del brand asiatico è già disponibile su Amazon Italia, ovviamente con spedizione Prime. L'occasione perfetta per fare un recap delle specifiche del dispositivo e scoprire tutti i dettagli sul prezzo di vendita.

Realme 6 Pro arriva su Amazon Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Le specifiche di Realme 6 Pro sono state ampiamente anticipate dalla stessa azienda, ma rinfrescare la memoria non fa mai male. Il dispositivo arriva con un display LCD da 6.6″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. A muovere il tutto troviamo il SoC Snapdragon 720G mentre il comparto fotografico offre una Quad Camera da 64 MP con un teleobiettivo con zoom ibrido 20X, un grandangolo ed un modulo dedicato agli scatti Macro.

Il pannello frontale presenta due fori per la Dual Selfie Camera da 16 MP, con un obiettivo grandangolare da 8 MP. Di seguito trovate tutti i dettagli della scheda tecnica.

Scheda tecnica

dimensioni di 164.1 x 76 x 9 mm per un peso di 200 grammi;

display LCD da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G fino a 2.3 GHz;

fino a 2.3 GHz; GPU Adreno 618;

8 GB di RAM LPDDR4x;

128 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera posteriore da 64 + 8 + 12 + 2 MP con teleobiettivo, grandangolo e macro;

Selfie Camera da 16 + 8 MP;

Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, GPS/Beudou/GLONASS/A-GPS, Wi-Fi , mini-jack da 3.5 mm, NFC, Type-C;

batteria da 4.300 mAh con ricarica da 30W;

sistema operativo Android 10, sotto forma di Realme UI.

Realme 6 Pro debutta su Amazon – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme 6 Pro è di 349.99€ nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il mid-range è disponibile all'acquisto su Amazon, con spedizione Prime e disponibilità immediata. In basso trovate il link all'acquisto.

