Realme 6 Pro, con il nuovo aggiornamento arriva il DocVault

Realme 6 Pro è uno dei medio gamma più interessanti, considerando la scheda tecnica, arrivati nel nostro paese. Da poche ore, è disponibile un nuovo aggiornamento, che porta alcune feature molto interessanti, come il DocVault (un raccoglitore di documenti personali). Inoltre, arrivano anche sul 6 Pro le patch di sicurezza di maggio.

Realme 6 Pro: con il DocVault addio al portafogli! (in India)

Il nuovo aggiornamento per il Realme 6 Pro con numero di build RMX2061_11.A.17, porta con sé alcune novità molto interessanti, come il sopracitato DocVault, che permetterà all'utente di raccogliere in una sola funzione carta d'identità, patente e anche documenti assicurativi, il tutto gestito nel massimo rispetto per la privacy con DigiLock. In più, è stata aggiunta anche qui la nuova animazione per la ricarica e le patch Android di sicurezza di maggio, oltre ad altre ottimizzazioni. Qui sotto, il changelog completo.

Patch di sicurezza Android maggio 2020;

aggiunto DocVault;

aggiunta nuova animazione ricarica;

ottimizzata la saturazione video su YouTube nella modalità 60 HDR;

ridotta la finestra d'avviso per lo screen recording;

risolto il bug che bloccava il trasferimento file su Xender se lo smartphone andava in stand-by;

risolti altri bug noti e migliorata la stabilità.

Il rollout dell'aggiornamento andrà, come al solito, per fasi e nel corso delle settimane arriverà a tutti gli utenti con Realme 6 Pro. Ricordiamo inoltre che il DocVault è disponibile solo in India, non sappiamo quindi se sarà una feature che arriverà anche in Occidente.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu