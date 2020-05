Realme 6 si aggiorna: nuove animazioni per la ricarica, Ultra Steady e patch di Aprile

Il nuovo medio gamma Realme 6 ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento, il secondo in meno di due mesi, che porta alcune novità interessanti. Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove feature in arrivo per i possessori del medio di gamma.

Realme 6: patch di aprile, miglioramenti camera frontale e fix gaming

Il firmware d'aggiornamento che sta iniziando la sua fase di roll out è il RMX2001_11.B.27 (per l'Europa RMX2001EU_11.A.24) ed è ancora limitato ad alcuni utenti, ma se non vi saranno bug di maggiore entità, inizierà anche il rilascio per tutti i possessori. Esso porta, oltre alle patch di sicurezza di aprile 2020, anche una nuova animazione per la ricarica VOOC, la feature Ultra Steady per una maggiore stabilità della camera, le ottimizzazioni per la fotocamera frontale (sia per gli scatti che per le chiamate in video) ed un importante fix al Game Space, che non era effettivo in alcune situazioni.

Aspettate anche voi questo aggiornamento? Se siete più avvezzi, potete scaricarlo via OTA qui, anche se come al solito in questo casi vi consigliamo caldamente di attendere che il roll out faccia il suo corso.

