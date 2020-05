Realme 6, nuovo aggiornamento in Europa: patch di maggio e nuovi fix

Realme 6 si aggiorna ancora in Europa, e stavolta l'aggiornamento porta le patch di sicurezza Android di maggio, ma non solo. Infatti, sono stati risolti due bug abbastanza importanti che insidiavano alcuni dispositivi del modello arrivato in Europa (e in Italia) e che abbiamo recensito il mese scorso.

Realme 6: l'aggiornamento risolve due bug molto insidiosi

Il changelog di questo nuovo update con numero di build RMX2001EU_11.A.28 porta su Realme 6 le patch di sicurezza Google di maggio 2020, come già evidenziato in apertura. Inoltre l'aggiornamento risolve il problema dei riavvii improvvisi dopo aver mostrato lo schermo verde, avvistato su alcuni modelli. Altro importante bug fix è quello relativo all'accesso ad internet della SIM dell'operatore Orange (in questo caso di poco interesse per gli utenti italiani).

L'aggiornamento ha iniziato il suo roll out dalla Spagna – come di consueto – dovrebbe arrivare su tutti i dispositivi interessati nel corso dei prossimi giorni. Il nuovo firmware è sempre basato su Realme UI 1.0 con Android 10 (la nuova interfaccia, intanto, è in fase di test).

