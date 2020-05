Nonostante i tanti prodotti in uscita nei prossimi giorni, realme continua il suo lavoro di aggiornamento software. Stavolta è il turno di realme 5 e 5s, che aggiornano la realme UI 1.0 ricevuta in beta early access. Il nuovo update porta tante novità, come l'ascolto in sincro con due paia di cuffie wireless.

realme 5 e 5s, l'aggiornamento beta aggiunge novità per camera, audio e tanto altro.

Il firmware con build RMX1911EX_11_C.37 porta con sé molte novità per Realme 5 e realme 5s, in quanto sono stati ottimizzati e risolti bug in molti comparti dello smartphone, come l'audio o anche la batteria, che si è ottimizzata in quanto a consumo in standby. Vediamo insieme il changelog.

Changelog

Ottimizzate le strategie di risparmio energetico e consumo energetico in standby migliorato;

ottimizzata stabilità della fotocamera e del sistema; migliorata esperienza fotografica;

aggiornato algoritmo fotocamera e migliorata esperienza in modalità ritratto;

migliorati effetti audio;

Aggiunta funzione Dual Earphones;

ottimizzata memoria di avvio;

risolto bug che rallentava la risposta del tasto back;

Ottimizzato il problema dell'anteprima delle foto multiple con cam 48M che si bloccava;

Ottimizzato il problema dell'anteprima delle foto in bellezza volto;

Ottimizzato il problema del ritardo durante l'apertura dell'hotspot personale;

risolto il bug della sveglia dopo il ripristino ai dati di fabbrica;

Ricordiamo quindi che tale aggiornamento è sopraggiunto solo per i realme 5 e realme 5s con la beta della Realme UI 1.0, quindi chi ha ancora le versioni stabili della ColorOS 6 non riceverà tale aggiornamento.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu