Realme 3 Pro si aggiorna con le patch di aprile e vari bug fix

Realme 3 Pro torna ad aggiornarsi. Dopo aver ricevuto Android 10 e la Realme UI 1.0 nel mese di marzo, il dispositivo mid-range 2019 del brand cinese riceve l'aggiornamento in Europa alle patch di sicurezza di aprile e la risoluzione di alcuni bug.

Realme 3 Pro: l'aggiornamento in Europa porta patch di aprile e sidebar smart

Il nuovo aggiornamento con numero build RMX1851EX_11.C.05 porta a Realme 3 Pro le patch di sicurezza Google di aprile 2020, oltre ad importanti bug fix, come quello del prompt del volume che appariva ogni volta partisse la musica, oppure la disattivazione della sveglia una volta cancellate dalle attività in background.

Inoltre, ha aggiunto una freccia a destra nell'elenco delle richieste di informazioni sulle posizioni recenti in Dark Mode ed una sidebar smart per le versioni europee. Infine, è stata ottimizzata la qualità audio per le app di terze parti.

L'aggiornamento del firmware è in rollout in queste ore nei vari paesi europei, quindi non dovrebbe mancare molto per il rilascio anche da noi.

