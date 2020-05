Se qualche giorno fa ha ricevuto le patch di aprile il più recente Realme 6 (trovate tutte le info qui), tocca adesso al 2 Pro ricevere l'aggiornamento, dispositivo uscito quasi due anni fa. L'ultimo update porta le patch di sicurezza di maggio 2020 e risolve anche il fastidioso lag alla barra di stato. Il segnale che lancia il brand cinese lato aggiornamenti è davvero importante e si aggiunge alla costante crescita in termini di vendite ed estimatori, che spesso compete con il successo ottenuto dalla stessa OPPO.

Realme 2 Pro: l'aggiornamento risolve il lag allo slide della barra di stato

Se diamo un'occhiata al changelog dell'aggiornamento RMX1801EX_11_C.31 per il Realme 2 Pro, possiamo vedere come siano state aggiornate le patch di sicurezza Android di maggio (terzo smartphone del marchio a riceverle), oltre alla risoluzione del lag dello slide per la barra di stato (come accennato anche sopra). Inoltre, è stata migliorata la stabilità generale del sistema, dettaglio che non fa mai male.

Ricordiamo che lo stesso smartphone dovrebbe ricevere finalmente la Realme UI 1.0 con Android 10 a giugno, mentre l'update attuale è ancora sotto ColorOS 6 (interfaccia proprietaria di OPPO).

