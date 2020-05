Il rasoio elettrico Xiaomi Mijia è compatto, essenziale ed è in sconto del 56%

Probabilmente il mercato di regola barba, taglia capelli e rasoi elettrici sta vivendo il momento più florido a causa dell'emergenza Covid-19. Proprio per questo, in alcuni casi, i prezzi di questi prodotti hanno subito dei rincari importanti. Non è il caso però di Xiaomi che oggi propone il suo rasoio elettrico compatto Xiaomi Mijia in sconto del 56%.

Il rasoio Xiaomi Mijia è in offerta a 15€ su AliExpress

Il prodotto in questione è una rivisitazione in chiave 2020 del più classico rasoio elettrico Xiaomi Mijia e proprio come il predecessore risulta essere essenziale e funzionale, adatto per radersi la barba in casa – quotidianamente – ma anche da portare con se in viaggi più o meno brevi.

Non a caso, infatti, il rasoio elettrico Xiaomi Mijia offre la possibilità di ricaricarsi sfruttando il cavo USB Type-C, proprio quello della maggioranza degli smartphone attualmente in commercio.

Allo stesso tempo, le due testine dalle dimensioni ridotte permetteranno sia di radersi totalmente la barba, che ti agire in determinate aree per perfezionare il taglio. Come abbiamo già accennato, il prodotto è oggi in offerta sulla piattaforma AliExpress e potrete acquistarlo ad un prezzo davvero irrisorio: attualmente è in sconto del 56% a soli 15€.

