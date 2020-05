Qualcomm lancia lo Snapdragon 768G: obiettivo 5G e gaming

Da quando l'innovazione tecnologica ha reso potenti anche i cosiddetti mid-range di fascia alta, l'attenzione non è più solamente catalizzata dai SoC high-end. E per quanto si parli già del futuro Snapdragon 875, Qualcomm ha sorpreso tutti con il lancio del nuovo Snapdragon 768G. Non trattandosi di un modello totalmente inedito, la sua presentazione è arrivata contestualmente alla presentazione di Redmi K30 5G Racing Edition. Anche quest'ultimo rappresenta un piccolo salto evolutivo per il precedente Redmi K30 5G, basato su Snapdragon 765G.

Snapdragon 768G ufficiale: il nuovo SoC debutta su Redmi K30 5G Racing Edition

La nuova piattaforma mobile prodotta in casa Qualcomm prende proprio la base dello Snapdragon 765G e la migliora sotto alcuni aspetti. Anche in questo caso, la “G” di Snapdragon 768G indica il comparto gaming, qua supportato da alcune delle feature della suite Snapdragon Elite Gaming. Sempre realizzato a 7 nm, sono state migliorate le prestazioni non di poco, con un boost del 15%. Dentro troviamo una CPU octa-core Kryo 475 con frequenza di picco maggiorata: 1 x 2.8 GHz Prime (su 765G era a 2.4 GHz) + 1 x 2.2 GHz Gold + 6 x 1.8 GHz Silver.

La scheda grafica rimane una GPU Adreno 620, per quanto le sue performance saranno migliori. Una novità sostanziosa è che questo è il primo SoC della serie Snapdragon 7xx ad avere il supporto ai GPU Driver aggiornabili, potendo così essere ottimizzati nel corso del tempo. Come avrete capitolo dal titolo, anche Snapdragon 768G ha un modem Snapdragon X52 5G che garantisce la connessione alle reti di nuova generazione, con velocità fino a 3.7/1.6 Gbps e supporto Dual-Mode NSA+SA. Non manca il supporto alle features tecniche per gli smartphone più avanzati, come sensori da 64 MP e schermi a 120 Hz. Inoltre, il motore Qualcomm AI Engine darà man forte a un po' tutti i comparti, a partire da quello fotografico passando per audio, chiamate e fase gaming, senza andare a discapito della batteria.

