POCO crea hype sui social: nuovo video teaser sulla seconda generazione

Ormai ci siamo, e i dubbi cominciano a venire sempre meno. POCO è tornata in campo e vuole tornare ad imporsi nei mercati al di fuori della Cina, con il sempre più vicino POCO F2 Pro che potrebbe essere lanciato il 12 maggio, ed il medio di gamma per l'India, M2 Pro. Il sotto brand di Xiaomi però, ci tiene a ritornare in grande stile, e lo fa con un video teaser, dove spiega la sua nuova politica. Vediamolo nel dettaglio.

We focus on one thing that truly matters:

We surpass ourselves everyday.

We can't wait to reveal the 2nd generation of POCO!#POCOisBACK pic.twitter.com/cCHbpZWKwR

— POCO (@POCOGlobal) May 6, 2020