POCO M2 Pro spunta sul sito Xiaomi: nuova serie con Snap 720G?

Sul sito ufficiale indiano di Xiaomi ha fatto la sua comparsa POCO M2 Pro nella lista dei dispositivi del brand asiatico. Indizio su una nuova serie in arrivo oppure svista? Si tratta della prima volta che spunta fuori questo nome e potrebbe indicare un nuovo dispositivo in arrivo prima del lancio del prossimo top di gamma F2 Pro, apparso di recente niente meno che nello store GearBest.

Aggiornamento 11:00: nuove informazioni ci rivelano quello che dovrebbe essere il suo SoC. Trovate tutto a fine articolo.

POCO M2 Pro compare sul portale di Xiaomi India, il lancio potrebbe avvenire a breve

Per quanto riguarda questo nuovo modello, la pagina presente sul portale di Xiaomi India non riporta informazioni significative. Il numero di modello di POCO M2 Pro è M2001J2I, dettaglio che potrebbe aiutare i leaker ad individuare lo smartphone all'interno dei database di certificazioni, ma al momento tutto tace. La pagina riporta il valore SAR del dispositivo (1.6W/kg) ma come già specificato, non emerge nulla su design e scheda tecnica.

Tuttavia è interessante notare che l'elenco in alto segna anche la presenza dello Xiaomi Mi 10, in arrivo in India l'8 Maggio. Insomma, il nuovo modello della serie POCO potrebbe non essere poi così lontano. Nel frattempo – ovvio – tutta l'attenzione è comunque focalizzata su POCO F2 Pro, dispositivo che dovrebbe arrivare come un rebrand di Redmi K30 Pro, si spera ad un prezzo contenuto.

Aggiornamento 11:00

Nuovi dettagli su questo fantomatico POCO M2 Pro ci vengono dati da Xiaomishka, leaker sempre molto informato sull'argomento Xiaomi. Stando a quanto da lui tweetato, lo smartphone sarà guidato dallo Snapdragon 720G, lo stesso visto su Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S ma anche Realme 6 Pro. Se così fosse, si tratterebbe di una soluzione ad 8 nm con CPU octa-core Kryo 465 a 2.3 GHz ed una GPU Adreno 618.

Guys, you asked me about the processor? So, I'm more than 99.9% sure that POCO M2 Pro will work on Snapdragon 720G 😉😎 — Xiaomishka (@xiaomishka) May 6, 2020

