POCO M2 Pro “svelato”: sarà un rebrand di Redmi Note 9 Pro

Solo poche ore fa ci siamo imbattuti nelle prime certificazioni dedicate a POCO M2 Pro, dispositivo inedito del brand asiatico. Tuttavia la sigla del dispositivo – M2003J6CI – è associata al nome in codice gram, lo stesso individuato nel codice sorgente del kernel di Redmi Note 9 Pro (gram_in_global per la precisione). Ed ora il leaker Xiaomishka rincara pubblicando la sua conferma in merito all'identità del nuovo modello in arrivo.

#POCO #POCOM2Pro

So guys I congratulate you! POCO M2 Pro (M2003J6CI) will be launched soon in India. As I told you before, it will look like this 😉

Feel free to retweet if you are not confused by rebranding #RedmiNote9Pro Global Version 👍 pic.twitter.com/napBDWv3ym

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 21, 2020