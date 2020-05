Dopo il debutto dell'ultimo flagship F2 Pro – qui trovate la nostra recensione – l'attenzione degli appassionati è stata catalizzata dalle prime cuffie TWS del brand asiatico, in arrivo prossimamente (ma l'azienda ha già scelto il nome grazie ad un sondaggio). Nonostante ciò, le novità continuano anche per il settore degli smartphone grazie a POCO M2 Pro, dispositivo avvistato sul portale di Xiaomi India ed ora certificato da Bluetooth SIG e Wi-Fi Alliance.

POCO M2 Pro riceve le prime certificazioni

Le due certificazioni riportano sia il nome effettivo del dispositivo – POCO M2 Pro, appunto – che la sigla M2003J6CI. Quest'ultima si rileva particolarmente importante che scovare lo smartphone anche in altre certificazioni, magari qualcuna in grado di offrire maggiori dettagli su design e specifiche.

Il debutto di questo modello dovrebbe essere dedicato al mercato indiano – non a caso il primo avvistamento è stato proprio in una pagina del sito di Xiaomi India – e non è dato di sapere se varcherà o meno i confini del paese. In merito alla scheda tecnica, nelle settimane precedenti il leaker Xiaomishka ha rivelato la presenza di un SoC Snapdragon 720G (soluzione octa-core prodotto a 8 nm e con una frequenza fino a 2.3 GHz), quindi privo del supporto al 5G.

Per il momento mancano altri dettagli, ma siamo certi che sentiremo parlare presto di questo nuovo modello targato POCO.

