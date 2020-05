POCO F2 Pro 5G, trapela il prezzo e ne sarete molto felici

La divisione Global di POCO ha fissato un evento per il 12 Maggio e in tanti aspettano il debutto del nuovo flagship del brand. Il top di gamma – secondo la valanga di indiscrezioni delle scorse settimane – dovrebbe essere un rebrand di Redmi K30 Pro, offrendo il medesimo connubio tra potenza, stile e… convenienza. Sì, perché le voci in merito al prezzo di POCO F2 Pro 5G parlano di una cifra decisamente niente male.

POCO F2 Pro 5G, questo il possibile prezzo: arriva lo Snap 865 più economico del mercato europeo?

New POCO with model number M2004J11G confirmed 5G & NFC support via Malaysian certification. So we have different versions for some markets 4G and 5G. pic.twitter.com/PZ8URILM2d — Xiaomishka (@xiaomishka) May 7, 2020

Prima di addentrarci nelle ultime indiscrezioni, in altro trovate un'anticipazione del leaker Xiaomishka, il quale “conferma” tramite una certificazione malese che il dispositivo presenterà sia il supporto al 5G che all'NFC. Inoltre lo smartphone compare con la sigla M2004J11G, utile per la caccia ai dettagli inediti tramite gli enti certificativi. Tornando al prezzo di POCO F2 Pro, secondo una fonte la cifra dovrebbe essere di 570€ per la variante da 128 GB di storage.

Ovviamente il prezzo dovrà essere confermato dall'azienda e soprattutto teniamo le dita incrociate per il mercato italiano. In precedenza, infatti, sono trapelati i presunti prezzi portoghesi con una cifra di partenza più salata (649€). Tuttavia, in genere, i prezzi di questo paese sono leggermente più alti rispetto al resto dell'Europa, quindi possiamo cominciare a sperare.

Per concludere, secondo quanto riportato dalla medesima fonte, POCO F2 Pro dovrebbe arrivare in quattro colorazioni (bianco, viola, grigio e blu). In pratica sarebbero le stesse di Redmi K30 Pro, come si vede anche nell'immagine in alto. A proposito di quest'ultimo, qui trovate tutti i dettagli sulle specifiche (molto utili visto le voci sempre più insistenti che vedono il nuovo flagship POCO come un rebrand).

