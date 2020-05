POCO F2 Pro: rivelati i possibili prezzi in Portogallo… “poco” economici | Rumors

Mentre il Redmi K30 Pro continua a convincere in ogni suo aspetto, il suo “gemello” Global rebrandizzato POCO F2 Pro viene fuori rumor dopo rumor. È notizia di queste ore infatti, che da un sito portoghese del sottobrand di Xiaomi siano stati rivelati i probabili prezzi proprio del nuovo modello. Andiamo a vederli nel dettaglio.

So, according to the Portuguese website, the price of POCO F2 Pro (aka #RedmiK30Pro) in Europe will be:

6+128 GB = 649 €

8+256 GB = 749 €

Crazy price for POCO 🤔😯

Feel free to retweet 👍😀#pocof2 #POCOF2Pro pic.twitter.com/1fU8f8hBb8

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 30, 2020