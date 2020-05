Sono passati pochissimi minuti dall'ufficialità di POCO F2 Pro, dispositivo che come il suo predecessore arriva con l'intento di spaccare il mercato degli smartphone 5G. Il device, pur essendo arrivato con pretese e prezzo proporzionalmente più alti di POCO F1, è già in sconto dagli store Banggood e GearBest.

POCO F2 Pro già in offerta lampo: subito 40€ di sconto

A dispetto del prezzo di lancio di 499€, POCO F2 Pro fa segnare il primo calo di prezzo importante dopo pochi minuti dal lancio.

Come anticipato, proprio gli store Banggood e GearBest offrono la possibilità – grazie alla promo lampo – di poter risparmiare ben 40€ sull'acquisto del nuovo top di gamma low cost. Per acquistarlo in sconto, a partire da 461€, non dovrete far altro che cliccare sui box in basso.

Aggiornamento 15.28

Acquistando il prodotto da Banggood avrete in regalo le Redmi AirDots, quindi l'offerta si fa ancor più consistente!

Se siete interessati a tutte le novità circa aggiornamenti, offerte ed altro ancora, non esitate ad aggregarvi al nostro canale Telegram dedicato al mondo POCO.

Scheda tecnica