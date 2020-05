POCO F2 Pro: migliori cover, pellicole ed accessori

In queste ore il mercato nostrano degli smartphone ha ricevuto un bello scossone dall'ultimo flagship targato POCO. L'azienda ha alzato il sipario sul dispositivo, il quale è già disponibile all'acquisto a prezzo scontato grazie ai principali store cinesi (avete già dato un'occhiata?). Se avete messo gli occhi su POCO F2 Pro, allora è anche il momento di proteggerlo al meglio con cover, pellicole ed accessori!

Migliori cover, pellicole ed accessori per POCO F2 Pro

Per amor di precisione, vi segnaliamo che POCO F2 Pro è il rebrand occidentale di Redmi K30 Pro, top di gamma lanciato in Cina a marzo. Quindi i due modelli condividono specifiche e design, insieme alle dimensioni della scocca e tutti i dettagli: per questo motivo in basso trovate anche cover e pellicole dedicate al K30 Pro (visto che essenzialmente si tratta dello stesso smartphone, solo per due mercati differenti).

Amazon

eBay

GearBest

AliExpress

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu