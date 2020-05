Sono passati pochi giorni dalla presentazione ufficiale di POCO F2 Pro, lo smartphone che si appresta ad essere il vero flagship killer del 2020. Abbiamo ricevuto il prodotto a stretto giro di posta e, visto l'hype generato dallo stesso, ci siamo cimentati in una breve anteprima delle prime 24 ore di utilizzo, nella quale abbiamo cercato di rispondere, nella maniera più esaustiva possibile, alle vostre curiosità.

Anteprima POCO F2 Pro: rispondiamo alle vostre domande

Ergonomia, design e qualità costruttiva

POCO F2 Pro presenta di certo dimensioni generose, con peso di 218 grammi per 163.3 x 75.4 x 8.9 mm. Nonostante ciò, l'assenza del display curvo offre un ottimo grip e, viste le dimensioni, anche il peso non si fa sentire troppo, essendo ben distribuito lungo la superficie del dispositivo. Va comunque precisato che i 218 grammi rappresentano un peso comunque considerevole se raffrontati ai dispositivi di qualche anno fa.

AoD e qualità del display

Il dispositivo offre un display da 6.67″ Full HD Super AMOLED. Proprio come gli altri device del brand che optano per il pannello AMOLED, anche POCO F2 Pro presenta l'Always On Display, personalizzabile sulla falsariga degli smartphone Xiaomi. Sotto il profilo dell'interfaccia si evincono alcune discrepanze dalla classica MIUI dovute all'utilizzo del POCO Launcher, discorso che approfondiremo nella review completa.

Inoltre, troviamo un display qualitativamente soddisfacente, pur mancando il supporto ai 90Hz, l'esperienza d'uso – in queste prime 24 ore – è stata più che positiva. Buona la visibilità all'aperto e la resa cromatica.

Qualità fotografica: POCO F2 Pro ha l'OIS?

POCO F2 Pro non è di certo un Camera Phone, tuttavia grazie alla Quad Camera da 64 + 5 + 13 + 2 mega – pixel, non disdegna l'ambito fotografico. C'è da riscontrare l'assenza dello stabilizzatore ottico (OIS), tuttavia in queste prime battute ci ha particolarmente sorpreso e convinto, l'ottimizzazione della modalità Macro.

All'interno della Gallery sovrastante potrete infatti apprezzare alcuni scatti di POCO F2 Pro, nonostante il cielo coperto di questi giorni ha frenato le nostre conclusioni in merito.

Funzionamento del Fingerprint ID

Il sensore di sblocco biometrico, posto sotto il display, almeno a primo impatto risulta essere rapido e preciso. Dovendo effettuare una stima, potremmo affermare che 9 volte su 10 assolve il suo compito senza problemi ed impuntamenti. Come potrete notare dal video, però, le animazioni dedicate rallenteranno di qualche secondo lo sblocco, ma nulla di invalidante.

Contenuto della confezione di vendita

Si tratta di un vero e proprio tormentone per ogni smartphone: la confezione conterrà la cover in silicone per proteggere lo smartphone? L'alimentatore in dotazione è adatto per la ricarica rapida? La confezione di POCO F2 Pro mette d'accordo tutti, con tanto di cover allegata ed alimentatore da 33W per la ricarica rapida. Mancano purtroppo gli auricolari, ma questa non è una novità nel panorama degli smartphone cinesi.

L'audio di POCO F2 Pro è stereo o mono?

POCO F2 Pro ha un singolo altoparlante e offre dunque un audio mono. Nonostante ciò, il dispositivo vanta un volume elevato, pur con una perdita qualitativa “sparando” le casse al massimo.

