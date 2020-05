POCO F2 Pro: come seguire la diretta streaming dell’evento

Manca ormai pochissimo al debutto di POCO F2 Pro, il prossimo top di gamma del brand previsto per il mercato internazionale. Lo smartphone dovrebbe arrivare come un rebrand di Redmi K30 Pro e oltre alle molteplici indiscrezioni al riguardo ci si è messo anche GearBest con alcuni indizi che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Siete curiosi di conoscere il nuovo arrivato di POCO? Allora non perdere la diretta streaming dell'evento di lancio!

Come seguire la diretta streaming dell'evento di POCO F2 Pro

POCO sta tornando, siete pronti?Fateci sapere quanto aspettate POCO F2 Pro!Lo streaming dell'evento globale di lancio è programmato per il prossimo 12 maggio, seguiteci!#POCOisBACK Gepostet von POCO am Samstag, 9. Mai 2020

Per seguire l'evento di lancio di POCO F2 Pro non dovrete far altro che collegarvi al canale Facebook della divisione italiana del brand tramite questo link, in modo da accedere direttamente all'evento in live streaming. La presentazione – come da copione – è fissata per Martedì 12 Maggio alle ore 14.

Ovviamente Facebook non è l'unica piattaforma sulla quale sarà disponibile il video. In alto trovate il collegamento alla diretta su YouTube – ancora una volta tramite il canale ufficiale del brand – dove potrete anche impostare un promemoria.

Tornando a POCO F2 Pro, volendo prendere per buone le voci che vedono il device come la versione nostrana del K30 Pro, le specifiche del flagship sono da primo della classe. Non mancherà il SOC Snapdragon 865, così come il supporto al 5G; in ambito fotografico dovremmo avere una Quad Camera da 64 MP con teleobiettivo, macro e grandangolo mentre la selfie camera dovrebbe essere inclusa in un modulo pop-up. Completano il quadro un display AMOLED da 6.67″ Full HD+ ed una batteria da 4.700 mAh con ricarica da 33W, insieme a memorie LPDDR5 e UFS 3.1.

Ovviamente l'ultima parola spetta sempre alla compagnia asiatica… quindi non perdere l'evento del 12 Maggio per tutte le conferme del caso!

