POCO F2 Pro spunta su Gearbest e sembra proprio Redmi K30 Pro

Proprio poche ore fa vi abbiamo dato notizia di un certo movimento sui canali social del brand, con riferimento al prossimo flagship. Nei giorni scorsi, in realtà, si è parlato tanto di POCO F2 Pro, con alcune anticipazioni anche per quanto riguarda il possibile prezzo di vendita (che non vi piacerà, se confermato). Ciliegina sulla torta, la certificazione Google sembra dare il colpo di grazia e confermare che il dispositivo sarà un rebrand del Redmi K30 Pro, l'ultimo flagship della costola di Xiaomi. A riprova di ciò arriva anche una pagina su GearBest, con tutta una serie di immagini teaser che sembrano offrire un'ulteriore conferma.

Aggiornamento 07/05: un altro dettaglio accomuna ancora di più i due smartphone. Trovate tutto a fine articolo.

POCO F2 Pro come Redmi K30 Pro: ecco gli indizi su GearBest

Per gli utenti che ci seguono da tempo, il nome GearBest non sarà di certo una novità. Si tratta di uno dei principali store cinesi, uno dei “fondamentali” per noi occidentali. Nelle scorse ore il portale ha aggiunto una pagina dedicata al nuovo POCO F2 Pro, con una serie di immagini promozionali dedicate al design. Il look del dispositivo richiama quello di Redmi K30 Pro, con una fotocamera principale inserita in un modulo circolare ed un display tutto schermo grazie alla presenza di una selfie camera pop-up. Lo store riporta la presenza di due varianti, una da 8/256 GB e quella minore da 6/128 GB.

Aggiornamento 07/05

Se ci fossero ancora dubbi, anche la ricarica di POCO F2 Pro sarà la medesima di Redmi K30 Pro. Questo significa uno standard piuttosto rapido a 33W con caricatore annesso.

In basso trovate il link alla pagina di GearBest dedicato al dispositivo (nel caso in cui vogliate dare un'occhiata). Al momento è possibile iscriversi per ricevere una notifica al rilascio e ovviamente per ora non è dato di sapere quale sarà il prezzo sullo store cinese. In merito all'uscita del dispositivo, si vocifera di un debutto fissato per il mese di Maggio, ma come al solito restiamo in attesa di una conferma da parte di POCO.

