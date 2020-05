POCO F2 Pro si aggiorna alla versione 11.0.6.0: ecco che cosa cambia

Nemmeno il tempo di assimilare a pieno tutte le novità di POCO F2 Pro – qui trovate le nostre prime 24 ore con il flagship – ed ecco spuntare il primo aggiornamento dedicato al dispositivo, che porta il software a bordo alla MIUI 11.0.6.0. Che cosa è cambiato?

POCO F2 Pro: arriva l'aggiornamento alla MIUI 11.0.6

Come si evince anche nel changelog in alto, l'aggiornamento dedicato a POCO F2 Pro arriva con un peso di 219 MB e non si presenta particolarmente ricco. La MIUI 11.0.6.0 QJKEUXM introduce un fix riguardante le app disinstallate e la relativa icona della home. Infatti cancellando un'applicazione, non sempre l'icona spariva dalla schermata principale, come segnalato dallo stesso changelog.

A parte questo piccolo fix non sono presenti ulteriori novità anche se non sono da escludere novità sottobanco, come ad esempio migliorie in termini di sistema. Comunque ricordiamo che si tratta del primo aggiornamento di POCO F2 Pro, rilasciato in maniera quanto mai tempestiva.

Avete dato un'occhiata alla nostra “prova” del dispositivo (aspettando la recensione completa)? Che cosa ve ne pare di questo F2 Pro? Fatecelo sapere nei commenti e se cercate altri appassionati qui trovate il nostro gruppo Telegram dedicato al top di gamma!

