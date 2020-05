POCO F1 e Xiaomi Mi 8: ecco l’app per vedere attraverso gli oggetti come OnePlus 8 Pro

Le capacità quasi “magiche” del tanto controverso sensore Color Filter di OnePlus 8 Pro sono ormai di dominio pubblico. Al punto tale da aver messo l'azienda in una posizione di conflitto, ritrovatasi costretta a fare retrofront. Soltanto qualche settimana dopo il lancio di OP8 Pro si è scoperto di cosa era in grado la sua fotocamera. Inizialmente si parlava di vedere attraverso gli oggetti plastici, per poi finire in una controversia legata alla possibilità di vedere sotto ai vestiti. Ma lo sapete che ciò è possibile anche con POCO F1 e Xiaomi Mi 8?

LEGGI ANCHE:

OnePlus Creative Wallpaper Contest: una raccolta dei migliori sfondi | Download

Lo sapevate che anche POCO F1 e Xiaomi Mi 8 possono vedere “a raggi X”?

Ebbene sì: alcuni utenti hanno scoperto che questa potenzialità, apparentemente inedita ed introdotta da OnePlus 8 Pro, esiste già da anni. Più precisamente dal 2018, anno di debutto sia per Xiaomi Mi 8 che qualche mese dopo per POCO F1. C'è però una differenza da non prendere sotto gamba fra questi ed il top di gamma OnePlus. In quest'ultimo caso c'è un sensore apposito, concepito proprio per questo scopo, per quanto sia stato promosso più per la cattura di colori alternativi che per le sue capacità “a raggi X”. Per quanto sarebbe stata una trovata pubblicitaria notevole, OnePlus era cosciente dei rischi a cui sarebbe andata incontro, spingendo le persone a potenzialmente violare la privacy altrui.

Nel caso di Xiaomi Mi 8 e POCO F1, invece, questa modalità fotografica è ottenibile per vie traverse, sfruttando il sensore IR frontale normalmente utilizzato per lo sblocco facciale. Ne consegue che, a cose normali, non sia possibile accedere a questa feature tramite l'app fotocamera. Ma grazie alla natura open di Android, non c'è voluto molto prima che un utente realizzasse un app in grado di aprire questa possibilità. Si chiama IR Camera e la potete trovare gratuitamente sul Google Play Store: i risultati li potete vedere qua sopra, così come nel thread Reddit dedicato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu