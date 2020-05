POCO annuncia un evento globale per il 12 Maggio: POCO F2 Pro sempre più vicino?

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di POCO F2 Pro, il nuovo modello top della compagnia asiatica apparso perfino nello store GearBest. Il dispositivo dovrebbe essere un rebrand di Redmi K30 Pro e gli indizi in tal senso non sono di certo pochi. Non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo modello del brand? Allora niente paura perché l'attesa sarà quantomai breve!

POCO F2 Pro: sarà lui il protagonista dell'evento di Maggio? Dita incrociate!

I canali social di POCO Global sono tornati attivi già da qualche giorno ed era chiaro che sarebbero arrivate novità per il mese di Maggio. E infatti – come volevasi dimostrare – l'azienda asiatica ha fissato un evento per il 12 Maggio: si tratterà di una presentazione globale e i nuovi prodotti saranno disponibili – ovviamente – in Europa e in Italia. Il candidato più papabile, visto il chiacchiericcio di questi giorni, è POCO F2 Pro, nuovo flagship dotato di Snapdragon 865 e supporto allo standard 5G.

Viste le ultime indiscrezioni del momento è bene citare anche POCO M2 Pro, dispositivo avvistato sul portale di Xiaomi India. Inoltre a Febbraio la divisione indiana ha lanciato il modello X2, rebrand di Redmi K30. Questo smartphone arriverà anche da noi? Al momento è impossibile rispondere alla domanda e dovremo necessariamente pazientare fino ad una conferma da parte del brand.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu