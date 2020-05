Uno dei marchi più noti nel settore rugged phone è sicuramente Oukitel, brand conosciuto anche per gli smartphone dalla batteria enorme. E dopo aver lanciato sul l'entry-level C18 Pro, si prepara ora a lanciare sul mercato globale il 26 maggio l'Oukitel WP7, rugged phone con fotocamera infrarossi integrata.

Oukitel WP7, camera infrarossi e moduli: arriva il nuovo rugged phone per tutte le esigenze

Le caratteristiche peculiari del nuovo Oukitel WP7 sono sicuramente la camera infrarossi integrata e i moduli che lo trasformano in una torcia oppure in uno strumento di sterilizzazione UVC, molto utile in questo periodo. Inoltre, sullo smartphone è implementato un chipset MediaTek Helio P90, una tripla cam da 48 + 8 +2 MP, una selfie camera da 16 MP, 8 GB di RAM e 128 GB di storage, una batteria da 8000 mAh ed un display FHD+ (2340 x 1080) da 6.53″. Non mancano le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G.

Oukitel WP7 verrà lanciato nel mercato globale il 26 maggio, ma è già disponibile su Aliexpress al prezzo di 439.91€, ma è molto probabile che dal 26 maggio il prezzo scende in concomitanza con una promo dedicata.

