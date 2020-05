Si passa sempre più tempo davanti al proprio smartphone e questo legame indissolubile spesso porta molti utenti a decidere di acquistarne un secondo, per non rimanere mai senza. La proposta odierna di Banggood verte proprio in questo senso, in quanto ci propone un'offerta lampo sull'Oukitel C18 Pro che scende a soli 91€. Vediamo più da vicino le peculiarità dello smartphone che ricorda, per alcuni versi Redmi Note 9.

Oukitel C18 Pro, il clone di Redmi Note 9 è in offerta a 91€

Se siete in cerca del “muletto” perfetto, Oukitel C18 Pro potrebbe fare al caso vostro. Grazie all'offerta di Banggood, con poco più di 90€ potrete portarvi a casa uno smartphone in grado di accompagnarvi nelle necessità quotidiane come dispositivo di riserva.

Il device targato Oukitel ha un display da 6.55″ HD+, Quad camera posteriore da 16 + 2 + 8 + 5 mega – pixel, batteria da 4000 mAh e SoC MediaTek Helio P25 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per acquistarlo basterà cliccare sul box in basso.

