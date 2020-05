OPPO punta sempre di più sull’Europa: annunciata una partnership con Vodafone

A seguito del lancio nel mercato europeo a metà del 2018, la crescita di OPPO è ormai in costante ascesa. A questo proposito, il brand cinese stringe un importante accordo con Vodafone per i propri dispositivi, in modo da migliorare le vendite nei maggiori paesi europei e diventare ancora più accessibile.

OPPO e Vodafone siglano un accordo per la vendita di smartphone in Europa

L'accordo stipulato tra OPPO e Vodafone vedrà già dal mese di maggio l'aggiunta al catalogo dell'operatore telefonico i nuovi prodotti del marchio, specie quelli dotati di connessione 5G. I mercati interessati maggiormente saranno il Regno Unito (dove il carrier punta molto su questa nuova partnership), Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Romania e Turchia.

Unico paese di cui è confermata, da un aggiornamento di OPPO di questa mattina, la mancata presenza della collaborazione con Vodafone è proprio l'Italia; quindi la distribuzione dei suoi dispositivi resterà quella dei canali abituali. Non sappiamo al momento se la situazione per il nostro paese sarà definitiva, o se in futuro l'accordo verrà esteso anche per questo mercato.

