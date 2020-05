La sfilza di update in casa OPPO continuano con un nuovo aggiornamento dedicato al modello RX17 Pro, che finalmente comincia a ricevere la ColorOS 7 e Android 10 in Italia. Il nuovo firmware è attualmente il fase di rilascio e porta con sé anche le ultime patch di sicurezza.

OPPO RX17 Pro: disponibile l'aggiornamento alla ColorOS 7 con Android 10

Vi ricordiamo che il rilascio dell'ultimo major update di Android per OPPO RX17 Pro è stato annunciato per il mese di maggio dalla stessa azienda poco tempo fa, insieme alla roadmap completa per l'Italia. L'aggiornamento porta il software alla versione CPH1877EX_11_F.35 ed è attualmente in fase di roll out per tutti i modelli interessati. Come anticipato in apertura, oltre a portare la ColorOS 7, l'update introduce anche le patch di sicurezza di maggio 2020.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo un'interessante offerta dedicato al dispositivo. L'RX17 Pro è disponibile in sconto da Unieuro grazie al Coupon PAYPAL20, da inserire al momento dell'acquisto. Sfruttando il codice il prezzo scenderà a 239€, con tanto di spedizione gratis. Se siete indecisi sull'acquisto del dispositivo, qui trovate anche la nostra recensione.

