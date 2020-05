OPPO: riparte la produzione in Cina dopo il Coronavirus

Se qui in Italia la situazione è ancora critica, causa Coronavirus (Covid-19), in altre parti del mondo si sta tornando quasi alla normalità. Vale, ad esempio, per la Cina che nel corso di quest'ultimo mese non ha quasi più avuto nessun caso interno di contagio. Motivo per cui, pian piano, molte aziende stanno tornando a pieno regime dal punto di vista produttivo, con tutto l'organico presente nelle fabbriche. Tra questi brand, dunque, troviamo anche OPPO, che dovrebbe rientrare tra poco.

OPPO continuerà a produrre a Noida

Da quello che abbiamo potuto vedere, dall'8 maggio OPPO potrà tornare a produrre smartphone in Cina. Secondo fonti ufficiali, infatti, il Ministero degli Affari Interni del Paese ha allentato le disposizioni restrittive, anche nei confronti del noto brand cinese. Motivo per cui questo è riuscito ad ottenere tale permesso. Nell'impianto di Noida, uno dei più grandi, sono impiegati 10.000 lavoratori, ma nelle prime settimane si presenterà a turno solo il 30% del totale.

LEGGI ANCHE:

Recensione OPPO Find X2 Neo: quanto di più vicino a Find X2 Pro!

Nel corso di questi mesi, comunque, l'azienda ha continuato a vendere i propri prodotti in Asia anche attraverso il mercato offline. Da ora, poi, il 22% dei negozi saranno aperti, anche nelle zone verdi ed arancioni del Paese. Vedremo se questo periodo di stop, dunque, avrà causato dei problemi nei numeri di vendita dell'azienda.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu