OPPO Reno 4 avrà una delle migliori feature di Ace 2 | Teaser

Nelle scorse settimane abbiamo messo gli occhi su tutta una serie di indiscrezioni dedicate a OPPO Reno 4 e 4 Pro, culminate con la comparsa dei due smartphone sul portale del TENAA, con tanto di specifiche quasi complete. Sappiamo bene che la certificazione dell'ente cinese significa solo una cosa – lancio quasi imminente – e proprio in quest'ottica, ecco spuntare il primo teaser ufficiale dedicato ai nuovi device in arriv.

OPPO Reno 4 e 4 Pro in arrivo con SuperVOOC da 65W: ecco il primo teaser ufficiale

Il primo poster ufficiale per OPPO Reno 4 e 4 Pro conferma il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W, soluzione vista a bordo di modelli top come Reno Ace, Ace 2 e Find X2. Per quanto riguarda la data di uscita della nuova serie, l'azienda riporta un semplice coming soon. Nonostante ciò non mancano indiscrezioni al riguardo, le quali riportano il 12 giugno come possibile data di presentazione.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche o il design dei nuovi smartphone, OPPO non rivela nulla ma siamo certi che nei prossimi giorni non mancheranno altri teaser promozionali. In base al connubio di indiscrezioni e TENAA, sappiamo che OPPO Reno 4 avrà un pannello AMOLED da 6.4″ con un doppio foro per la selfie camera da 32 + 2 MP mentre il fratello maggiore avrà un display da 6.5″, ma con una sola fotocamera da 32 MP.

In entrambi i casi ci sarà una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP ma nel caso della versione maggiorata sarà presente la stabilizzazione OIS. Il cuore dei due smartphone dovrebbe essere lo Snapdragon 765G, anche se al momento non vi è ancora una conferma.

