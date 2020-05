Dopo la comparsa sul portale del TENAA con tanto di immagini e specifiche, i nuovi modelli del brand cinese sono stati protagonisti dei primi teaser con la conferma del supporto alla SuperVOOC da 65W. E ora i tempi sono maturi ed è arrivato il momento di svelare la data di presentazione di OPPO Reno 4 e Reno 4 Pro, ormai vicinissimi all'uscita.

OPPO Reno 4 e Reno 4 Pro debutteranno il 5 giugno

Tramite i social cinesi, OPPO ha confermato che i nuovi Reno 4 e Reno 4 Pro arriveranno in Cina la prossima settimana: la data di presentazione è fissata per il 5 giugno. Nuove immagini leak ed un video (in basso) ci mostrano la serie nella sfavillante colorazione Glow, con tanto di enormi lettere sulla back cover.

Qui sotto sono presenti i già citati scatti, che mostrano il dispositivo in tutto il suo “splendore”, in due colorazioni differenti (ed entrambe caratterizzate dalla scritta Reno Glow).

1 di 3

Volendo fare un recap delle specifiche, OPPO Reno 4 e Reno 4 Pro saranno mossi entrambi – ovviamente questo dato è ancora incerto – dal SoC Snapdragon 765G, soluzione votata al 5G. I due smartphone montano un panello AMOLED, rispettivamente da 6.43″ e 6.55″. Il modello base avrà dalla sua una tripla camera da 48 + 8 + 2 MP ed una dual camera anteriore da 32 + 2 MP; la variante Pro offrirà un modulo da 48 + 12 + 13 MP ed una sola selfie camera da 32 MP. Non mancherà una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 65W.

