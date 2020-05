OPPO Reno 4, mostrati due nuovi colori: sono elegantissimi!

La serie Reno di OPPO si è sempre distinta per design piacevoli ed apprezzati e nonostante abbia abbandonato l'iconica pop-up camera a forma di pinna di squalo, resta una gamma ben caratterizzata nello stile. Infatti, anche OPPO Reno 4 (di cui conosciamo le caratteristiche tecniche tramite TENAA) non è esente da una sana ondata di stile e dopo essersi mostrato nei due colori Crystal Diamond Blue e Red, viene rivelato in due elegantissime finiture in nero e bianco.

OPPO Reno 4, due nuovi colori, una parola d'ordine: stile!

Ad osservare meglio le due nuove colorazioni di OPPO Reno 4, si nota subito che l'eleganza è quello che le contraddistingue, vuoi per i due “colori” minimali, vuoi per i richiami nella colorazione nera. Infatti, sono presenti richiami al logo dell'azienda, in una forma che ricorda i marchi di alta moda (per fare una comparazione, qualcosa simil Louis Vuitton). Inoltre, le due colorazioni sembrano avere una finitura opaca, ma mentre sul bianco pare certo, sulla nera ci riserviamo qualche dubbio, in quanto potrebbe essere la versione già mostrata dal TENAA però con maggiori dettagli (che sembrava lucida).

Questi colori però, sembrano non essere inediti. Ricordate il primo leak che vi mostrammo in merito a Reno 4? (se non l'avete fatto, andate a recuperarlo) Infatti, i due colori mostrati nel primo scatto “rubato” del nuovo smartphone erano proprio bianco e nero. Quindi, potrebbe essere la conferma che quei leak erano autentici al 100% e non dei fake, come si pensava originariamente.

Parlando di gradimento, pare che questi due nuovi colori siano molto apprezzati dai giovani sui social cinesi, come Weibo. Infatti, sono molti i post in merito, anche da utenti non leaker. Non ci resta quindi che attendere il 5 giugno, per capire se i quattro colori finora mostrati resteranno tali o se arriveranno ulteriori finiture.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu