OPPO Reno 4 potrebbe avere una Quad Camera dal look bizzarro

La serie Reno per OPPO si sta dimostrando sostanzialmente vincente e anche la terza edizione di dispositivi si è rivelata potente e affidabile. È di queste ore però, una foto dal vivo che mostrerebbe il presunto design del prossimo OPPO Reno 4, che si presenta alquanto particolare. Vediamo nel dettaglio.

OPPO Reno 4 spunta in un'immagine leak: ecco come potrebbe essere

Quello che salta all'occhio è sicuramente la forma dei sensori fotografici del presunto OPPO Reno 4, molto grandi e sporgenti (per gli standard attuali), con tre camere in verticale (presumibilmente camera principale, grandangolare e telescopica) ed una quarta in simmetria con la terza, che potrebbe essere un sensore di profondità oppure un modulo TOF 3D.

Il design ricorda molto quello che abbiamo potuto vedere con LG Velvet, ma pare molto più sgraziato, rispetto anche a quello che è il design della terza generazione. Ovviamente l'immagine ha i suoi difetti e per avere una panoramica migliore dovremo necessariamente attendere ulteriori indiscrezioni.

Al momento, l'idea più logica è quella di considerare fake questa foto (o almeno di prenderla con le pinze) e attendere nuovi leak per capire come sarà veramente il medio gamma di OPPO. E voi, siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il prossimo Reno 4? Possedete già uno smartphone della serie OPPO Reno? Ditecelo nei commenti.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu