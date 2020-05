OPPO Reno 4: nuove foto ufficiali e specifiche dal TENAA

Durante le scorse settimane abbiamo avuto modo di parlarvi di OPPO Reno 4, grazie ad alcune foto e leak comparsi in rete. Dal primo istante è stato chiaro che si trattasse di un device particolare, dotato di un design leggermente diverso rispetto al solito. Ora, dunque, ne abbiamo la conferma, grazie ad alcune foto ufficiali che lo ritraggono in tutto il suo splendore. Come se non bastasse, poi, sono arrivate anche alcune specifiche dal TENAA, che ci forniscono un quadro ancora più completo su questa nuova serie.

OPPO Reno 4 conferma il proprio design su Weibo

Da poche ore sono state rilasciate su Weibo alcune immagini ufficiali di OPPO Reno 4, che lo ritraggono praticamente solo sul profilo posteriore. Queste, dunque, ne hanno perlomeno confermato il design del comparto fotografico, che avevamo già intravisto in qualche altra immagine leak. Si dovebbe trattare, quindi, di una tripla camera, con moduli sporgenti, che in uno dei poster viene definita con la dicitura “UltraSteady“. Tutto fa pensare, dunque, ad un sistema di stabilizzazione eccezionale.

LEGGI ANCHE:

OPPO Band e Enco W51 assieme a Reno 4: immagini ufficiali

Questo prodotto, così come anche gli altri device della serie, pare che siano comparsi anche presso il TENAA. Da quello che viene mostrato, dunque, OPPO Reno 4 potrebbe essere composto proprio da 4 modelli, che sui documenti si contraddistinguono per i codici PDNM00, PDNT00, PDPM00 e PDPT00. Non sappiamo quale, ma uno di questi potrebbe mostrare un display da 6,4″, ma non è chiaro quale sia la strategia che si cela dietro il comparto batteria. Pare, infatti, che su un modello saranno implementate ben due differenti batterie, per un totale di quasi 4.000 mAh. Al momento, però, non abbiamo delucidazioni in merito, dunque dovremo attendere ancora qualche giorno per saperne qualcosa di più.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu