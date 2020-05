OPPO Reno 4, nuove foto: 5G, ricarica record e video in modalità Notturna

Se si prende in considerazione la timeline dello scorso anno, OPPO starebbe pianificando il lancio di OPPO Reno 4. Il primo modello uscì in primavera 2019, il secondo nell'estate successiva, mentre Reno 3 è stato presentato questa primavera. Questo significa che, se tutto andrà come previsto, il quarto capitolo arriverà nei mesi a venire. Lo confermano le foto in circolazione online, fatte trapelare tramite un negozio di vendita ed un primo spot indiretto. A queste se ne aggiungono di ulteriori, non soltanto confermandone il nuovo design ma facendoci capire di che pasta sarà fatto.

LEGGI ANCHE:

OPPO vuole aiutarvi a dormire meglio… con una smartband?

Nuove immagini ufficiose di OPPO Reno 4, con alcune specifiche chiave

Pare proprio che OPPO Reno 4 sarà disponibile in almeno 2 colorazioni: prima l'avevamo visto in Bianco e Nero, adesso ci viene mostrato in Blu e Rosa. Il look posteriore riporta parzialmente alla mente iPhone 11, sia per la disposizione del modulo fotografico che per la “piastrella” in cui è incastonato. Finora tutti gli smartphone Android visti avevano un riquadro completamente nero, mentre su Reno 4 viene ripreso il colore della back cover. Rispetto ad iPhone 11, però, vediamo un sensore in più, probabilmente macro o dedito all'acquisizione della profondità. Escludiamo un teleobiettivo periscopiale, dato che solitamente ha forma quadrata, a meno che OPPO non voglia utilizzare un più semplice tele 2x.

Analizzando le scritte in cinese nelle immagini, le traduzioni ci svelano dettagli molto interessanti. Innanzitutto che OPPO Reno 4 sarà un modello 5G, ma di questo non avevamo dubbi. È possibile che venga utilizzato un SoC MediaTek, come tanti produttori stanno facendo. La stessa serie Reno 3 comprende SoC Helio P90/P95 e Dimensity 1000L e non ci meraviglieremmo di vedere un Dimensity 820 o 1000 su Reno 4.

Inoltre, ci viene fatto sapere che potrà contare sulla Super VOOC 2.0 da 65W, la stessa usata su OPPO Ace 2. Ritornando sulla fotocamera, l'altra specifica menziona la feature Super Night Scene Video. Pare proprio che OPPO stia pensando all'implementazione di una modalità Notturna anche per i video. Ancora niente sul display, per ora non svelato, ma ci aspettiamo lo schermo forato visto su tanti altri telefoni.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu