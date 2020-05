OPPO Reno 2 si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio

Mentre si avvicina il debutto del prossimo Reno 4, già protagonista di un primo teaser ufficiale, continuano gli aggiornamenti per OPPO Reno 2. Andiamo a dare un'occhiata al nuovo changelog che accompagna il firmware attualmente in fase di rilascio.

OPPO Reno 2: il nuovo aggiornamento porta le ultime patch di sicurezza

Il nuovo aggiornamento dedicato ad OPPO Reno 2 ha cominciato a fare capolino per i vari modelli global e porta il firmware alla versione CPH1907EX_11_C.27. L'update arriva con un peso di 502 MB e porta con se alcuni fix e le ultime patch di sicurezza Android, aggiornate a maggio 2020.

System

Added the May 2020 Android Security Patch to enhance system security

Fixed an issue where the status bar would not display your data usage for the day

WeChat Video calls now support face beautification. Enable the feature by going to “Settings – Additional settings- Video call beautification- WeChat

La build risolve il problema per cui sulla barra di stato non viene visualizzato l'utilizzo dei dati ed introduce anche la modalità Bellezza per le videochiamate su WeChat. Come anticipato poco fa si tratta di una release global, motivo per cui le patch di maggio 2020 dovrebbero fare capolino a bordo degli OPPO Reno 2 nostrani nel corso dei prossimi giorni.

