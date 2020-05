OPPO vuole aiutarvi a dormire meglio… con una smartband?

Dopo essersi resa nota al mondo perlopiù per i propri smartphone, da un po' di tempo OPPO ha deciso di fare il suo ingresso nel mondo degli wearable. E l'ha fatto con la presentazione di OPPO Watch, al debutto in Cina e, forse, anche in Europa nei prossimi mesi. Ad attirare l'attenzione è un nuovo teaser in cui, apparentemente, ci viene svelata l'esistenza di un nuovo prodotto della stessa categoria. Ma non staremmo parlando di un orologio o di oggetti del genere, bensì di un dispositivo pensato per migliorare la qualità del sonno.

In arrivo un nuovo indossabile targato OPPO, pensato per migliorare il sonno

Secondo i test condotti da Huami, c'è sempre qualcosa da migliorare quando si parla di sonno. All'interno della discussione pubblica non è certo uno degli argomenti più trattati, ma è un parametro vitale che può influire molto negativamente se trascurato. Per questo OPPO vorrebbe proporre una soluzione hardware che ci aiuti a migliorarci nel modo in cui curiamo il nostro sonno.

Un prodotto del genere l'abbiamo visto al CES 2020 e si chiama Amazfit ZenBuds. In quel caso, però, si trattava di auricolari da indossare, eliminare eventuali rumori fastidiosi e riproducendone di concilianti. Per OPPO, invece, si parla di un qualcosa che potrebbe avvicinarsi più al concetto di smartband.

Giustamente qualcuno su Twitter ha ben pensato di prendere l'immagine teaser e schiarirla, in modo da provare a capire se dietro la silhouette si riesca ad intravedere qualcosa. Il soggetto risulta ancora poco chiaro, ma la forma sembra proprio quella di un braccialetto smart. Fra l'altro, in realtà potremmo già averla vista in passato. Vi ricordate l'immagine dello scorso marzo, di quella che sembrava essere la prima smartband di OPPO? Che sia quella?

Se siete curiosi, basterà aspettare il 24 maggio per capire di cosa possa trattarsi.

