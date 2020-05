OPPO Find X2 Pro smontato da JerryRigEverything: cosa si cela al suo interno?

Da buon top di gamma del 2020, anche OPPO Find X2 Pro ha una resistenza tale da renderlo difficilmente usurabile. Un punto a suo vantaggio è rappresentato dalla back cover, realizzata in pelle vegana. Niente vetro significa niente paura che si possa infrangere ad una brutta caduta, mantenendo anche una certa resistenza all'usura da contatto con altri oggetti. A questo punto JerryRigEverything ha ben pensato di effettuare un teardown e mostrare lo smartphone dall'interno.

LEGGI ANCHE:

OnePlus fa chiarezza sui legami con OPPO, BBK e… Oplus?

JerryRigEverything esegue il teardown di rito su OPPO Find X2 Pro

Un altro vantaggio, più per i riparatori che per l'utente finale, è l'estrema facilità con cui lo si smonta. Basta applicare un po' di caldo e fare leva con un attrezzo apposito per scollare rapidamente la back cover. Come affermato da JerryRigEverything, è il telefono più facile da smontare da quando esistevano i telefoni con batteria sostituibile. Se si considera, poi, che OPPO Find X2 Pro è anche certificato IP68, beh, è una caratteristica non da poco.

Come già visto sui telefoni dotati di ricarica così veloce (65W, in questo caso), all'interno c'è una doppia batteria. È un sistema necessario per ottenere una potenza del genere, dato che una sola non lo permetterebbe e rischierebbe di deteriorarsi troppo velocemente. Per il resto non ci sono grandi sorprese da segnalare, risultando in linea con tutti gli smartphone della sua categoria. Da segnalare lo speaker inferiore di OPPO Find X2 Pro, al cui interno ci sono delle palline di plastica, il cui scopo è rendere l'audio più corposo del normale.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu