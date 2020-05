OPPO Find X2 Pro e RX17 Pro si aggiornano con patch di sicurezza di aprile/maggio

Grande movimento lato aggiornamenti in questo mese per OPPO. Il brand cinese ha iniziato i rollout per l'aggiornamento con le patch di sicurezza sia per il nuovo top gamma OPPO Find X2 Pro, che il primo update dalla sua uscita (qui la recensione completa) e sia per il medio gamma OPPO RX17 Pro (trovate qui la recensione). Vediamo nel dettaglio cosa portano questi due update.

OPPO Find X2 Pro e RX17 Pro: patch di sicurezza e bug fix in arrivo

Se andiamo a dare un'occhiata al changelog del nuovo aggiornamento (CPH2025_11_A.18), vediamo come per Find X2 Pro siano stati risolti alcuni bug in merito allo scrolling automatico e quelli relativi alla connessione Wi-Fi. Ovviamente ha ricevuto la patch di sicurezza Android di maggio 2020, oltre ad aver migliorato la stabilità del sistema e della fotocamera. Invece, per RX17 Pro arrivano semplicemente le patch di sicurezza di aprile 2020 (CPH1877EX_11_C.28), senza ulteriori novità.

Entrambi gli aggiornamenti sono in roll out tramite OTA e dovrebbero raggiungere tutti i dispositivi interessati nel corso dei prossimi giorni. Per i più esperti, sul sito ufficiale del brand cinese trovate entrambi i firmware (qui e qui).

E voi, avete effettuato l'aggiornamento per questi due smartphone? Fateci sapere nei commenti come vi state trovando.

